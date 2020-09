História: Entenda o contexto das Guerras Médicas

As Guerras Médicas entraram na história de períodos importantes da civilização.

Entre tantos outros temas, surge como potencial assunto de questões não somente de vestibular como também do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio.

Desse modo, não dá para chegar em qualquer uma dessas provas sem conhecer esses conflitos, né? Acompanhe o artigo!

O que foram as Guerras Médicas

Nos séculos IV e V a.C., os persas que viviam no leste da Mesopotâmia iniciaram um processo de ampliação territorial. Isso ocorreu por meio do investimento em ações militares que diversos reis realizaram buscando expansão e conquista de novos povos.

Alguns personagens ficaram muito conhecidos neste processo de expansão:

Ciro, o Grande

Cambises I e II

Dario I

Eles lideraram várias ações de ampliação e, assim, fortaleceram o povo persa. Entretanto, quando o exército aproximou-se dos povos da Grécia, a expansão começou a perder força.

Inicialmente, houve uma relação amigável entre os povos. Só que, com os anseios persas de expansão, logo os gregos iniciaram um movimento de resistência.

Por consequência conflitos locais surgiram, com a participação de aqueus, jônios, dórios, eólios, e o Império Persa durante o século V a.C., era o início das Guerras Médicas.

Os gregos não tinham se organizado militarmente igual os persas, desta forma, muitos cidadãos participaram dos combates.

Em decorrência disto, os historiadores colocaram o nome dos conflitos como Guerras Médicas. Afinal, boa parte da população que participou ficou conhecida como medo-persas.

Primeira Guerra Médica

A Primeira Guerra Médica se denomina popularmente como Período de Dario, um rei persa que comandou seu exército durante a invasão à Grécia.

O conflito ficou marcado pela Batalha de Maratona em 490 a.C., onde os persas que tinham um robusto e organizado exército, foram derrotados pelos gregos.

Segunda Guerra Médica

Conhecido como Período de Xerxes, a cidade de Delos tinham receio que o Império Persa começasse uma disputa com seu povo.

Com o propósito de garantir uma boa defesa cria-se a liga de Delos, visando o fortalecimento de seu exército.

Nos mesmos moldes da primeira Guerra Médica, o período ficou marcado quando um dos líderes persas continuou a atacar a Grécia.

Igualmente como seu pai Dario, Xerxes acabou derrotado na Batalha de Salamina, encorajando a assinatura do Tratado de Susa.

Desta forma a Grécia passa a ser reconhecida como potência pelos persas, e confirmam seu domínio das terras da Ásia Menor. Neste momento a expansão do Império Persa entra em decadência.

Guerra do Peloponeso

Depois que as Guerras Médicas acabaram, era esperado que as disputas acabassem e um período de paz se estabelecesse.

No entanto, isto não ocorreu, com a decadência do Império Romano as forças da Grécia ficaram reconhecidas no mundo todo.

Seja como for a cultura grega era extremamente diversa e ficou marcada por muitas disputas resultando em um processo de transformações de suas relações.

Deste modo, uma guerra civil foi desencadeada no país, chamada de Guerra do Peloponeso. Desde o fortalecimento da Liga de Delos, Atenas passa a governar os recursos para benefício próprio, sem levar em consideração o objetivo da confederação.

Por conseguinte, Esparta percebe os interesses de Atenas e cria a Liga do Peloponeso para lutar contra Delos e impedir a construção de um exército que lutava apenas pelos objetivos de Atenas.

E então, gostou de saber mais sobre as Guerras Médicas? Estude o tema para arrasar na prova de história.

