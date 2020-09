História: Entenda o que foi a Inquisição no mundo

Criada no século XIII pela Igreja Católica Romana, a Inquisição ficou marcada como um período de grande perseguição.

Constantemente aparece na parte de História de vestibulares, assim como no ENEM. Por isso vale a pena ficar de olho no tema. Conheça principais informações para os seus estudos!

O que foi a Inquisição?

Como falamos anteriormente, a Inquisição teve origem na Idade Média, mais precisamente no século XIII, sob comando da Igreja Católica Romana.

Fazia parte da Inquisição, tribunais que julgavam todas as pessoas, as quais, de certa forma, representavam algum tipo de ameaça às doutrinas da igreja.

Desta forma, capturavam-se os suspeitos, que passavam por julgamento logo após. As condenações variavam entre prisão temporária, prisão perpétua ou até mesmo a morte em praça pública de diversas maneiras.

Contexto histórico

Os perseguidos e capturados não tinham o direito de saber quem os denunciou. Mas podiam delatar nomes de inimigos para serem averiguados pelo tribunal.

Esse modelo de perseguição e julgamento ganhou cada vez mais força ao longo desse período, e teve grande relevância em países como por exemplo Itália, Portugal, França e Espanha.

A saber, muitos cientistas foram perseguidos pela Inquisição. Alguns sofriam censura e outros condenação à prisão por terem ideias diferentes do que a disciplina cristã pregava.

Casos famosos de perseguição

Dentre os famosos casos de perseguição a cientistas há o do astrônomo Galileu Galilei por afirmar que a Terra girava ao redor do sol (Heliocentrismo). Já o cientista Georgiano Bruno, além de ser perseguido, foi julgado e condenado à morte pelo tribunal medieval.

Você Pode Gostar Também:

As mulheres também sofreram perseguição diversas vezes, sobretudo àquelas que tinham conhecimentos sobre plantas medicinais, considerado parte da prática de bruxaria. Muitas das chamadas “Bruxas medievais” morreram após atos de extrema violência e crueldade.

Reis da Espanha

O movimento se tornou cada vez mais poderoso e com interesses políticos. Por isso, no século XV, o rei e rainha da Espanha, Fernando e Isabel, usaram essa força para perseguirem os nobres e o povo judeu.

Os nobres tiveram seus poderes reduzidos. Já os judeus perderam seus bens, além disso foram caçados, torturados e muitas vezes mortos.

Eles tinham três opções, a conversão forçada, a fuga para outros territórios ou a morte. E por isso, muitos judeus fugiram para Portugal, ou se converteram ou acabaram mortos.

Foi um período obscuro da história da humanidade, milhares de pessoas sofreram torturas ou foram mortas por razões sem fundamentos.

A Inquisição acabou em meados do século XIX e pôs fim é um dos períodos mais duros da história.

A Inquisição no Brasil

No território brasileiro, não houve tribunais como aconteceu na Europa. Porém, estima-se que houve o envio de ao menos 400 brasileiros para Lisboa no período colonial, onde ocorreram as condenações e mortes na fogueira da Inquisição.

As perseguições ocorriam sobretudo na região nordeste e muitos casos estavam relacionados a heresias oriundas de comportamentos dos brasileiros.

E então, gostou de conhecer mais sobre a Inquisição? Esse é um tema certamente pode cair no ENEM ou vestibular.

