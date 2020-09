Hogwarts Legacy não teve envolvimento de J.K. Rowling

Através do FAQ oficial de Hogwarts Legacy no site da WB Games, foi confirmado que a autora J.K. Rowling não terá participação direta na produção do RPG. Segundo as respostas, a criadora de uma das mais relevantes franquias da literatura e do cinema apenas “emprestará” seu universo para a publisher, mas o título apresentará uma história original e inédita feita pelos desenvolvedores.

Desenvolvido pela Avalanche Studios e pelo selo Portkey Games, Hogwarts Legacy será ambientado em 1800, fazendo referência a histórias muito anteriores às apresentada na saga de livros. O game contará com a presença de vários ambientes conhecidos pelos fãs, assim como personagens e ambientações inéditas que prometem expandir ainda mais um mundo mágico de Hogwarts.

Segundo a WB Games, “embora os jogos do Portkey Games não sejam adaptações diretas dos livros e filmes, os games estão firmemente enraizados no universo de Harry Potter. Enquanto permanecem fiéis ao trabalho original de J.K. Rowling, os desenvolvedores do Portkey Games traçam um novo território criando novas maneiras para os fãs mergulharem no mundo mágico.”

O FAQ também frisa que “essa não é uma nova história de J.K. Rowling”, excluindo a participação da autora tanto na supervisão do projeto quanto na narrativa ou roteiro adaptado e aliviando alguns fãs da série que estão irritados com as inúmeras polêmicas que a escritora vem se metendo nos últimos meses.

Hogwarts Legacy será lançado em 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.