Homem é encontrado morto na Prainha, em Penedo

A Polícia Militar do 11º BPM registrou na tarde desta sexta-feira, 25 de setembro, mais um caso de homicídio na cidade de Penedo. De acordo com informações policiais, a Central de atendimento de Maceió registrou um achado de cadáver na prainha de água doce, na orla fluvial de Penedo/AL.

O COPOM do 11º BPM acionou a guarnição de Força Tarefa 04 que, no local, constatou o fato informado. A vítima se encontrava dentro de uma canoa à margem do rio e apresentava perfurações de prováveis disparos de arma de fogo.

Foram feitas diligências no local, no intuito de buscar mais informações sobre o acontecido, contudo, a equipe policial não logrou êxito.

Foram acionados o IC e o IML. Por fim, o despachante do IML relatou morte violenta (homicídio) causada por arma de fogo.

A identidade da vítima não foi revelada.