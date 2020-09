Homem-Formiga 3: ator de Lovecraft Country entra para o elenco

Jonathan Majors, protagonista da série Lovecraft Country, foi escalado para interpretar um dos papéis principais de Homem-Formiga 3. De acordo com o portal norte-americano Deadline, o ator deverá interpretar o grande vilão Kang, o Conquistador.

Segundo as fontes da página, assim como outros heróis e antagonistas do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), o personagem deve ter uma origem diferente dos quadrinhos. Portanto, ele deve aparecer apenas no próximo filme da franquia.

Na série Lovecraft Country, Jonathan Majors interpreta Atticus Freeman.Fonte: IMDb/Divulgação

Quem é Kang, o Conquistador?

Kang, o Conquistador é mais um dos personagens criados pela excelente dupla Stan Lee e Jack Kirby nos anos 1960. Utilizando o nome Rama-Tut, sua primeira aparição aconteceu na edição 19 do gibi do Quarteto Fantástico lançado em 1963.

Na época, ele foi apresentado como uma entidade que tem a habilidade de realizar viagens no tempo. Bem como, ele teria uma ligação com Nathaniel Richards, um descendente de Reed Richards/Sr. Fantástico.

Desde então, Kang enfrentou Thor, Homem-Aranha e até a equipe dos Vingadores. Por conta disso, ele tem um status de “Super Vilão” e é equiparado a Thanos – o último grande antagonista do MCU. Entretanto, a Marvel Studios pode usá-lo nos cinemas de uma maneira diferente do que costuma ser representado nos quadrinhos.

Kang, o Conquistador após derrotar os Vingadores nos quadrinhos.Fonte: Marvel/Divulgação

Sobre Homem-Formiga 3

Além da estreia de Jonathan Majors no MCU, Homem-Formiga 3 terá o retorno de Paul Rudd como o herói protagonista e Evangeline Lily como Vespa. Enquanto isso, Peyton Reed, diretor das duas primeiras tramas, comanda novamente a produção.

Até o momento, a Marvel Studios ainda não revelou a possível janela de lançamento do próximo longa-metragem do herói.