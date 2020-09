‘Homem-Formiga ficará maior’, diz diretor da franquia

O Homem-Formiga vai crescer. Pelo menos é o que o disse o diretor da franquia sobre a relevância do personagem no MCU. Durante uma entrevista no The Jess Cagle Show, Peyton Reed comentou o que os fãs podem esperar do próximo filme.

Embora não tenha revelado detalhes sobre a trama, o cineasta garantiu que o próximo longa terá mudanças visuais, além de ser muito mais abrangente. A maior relevância do herói já era esperada, após ele ter apresentado a viagem no tempo.

“Estamos trabalhando para superar a pandemia”, disse Reed. “Há algumas coisas realmente muito empolgantes, nenhuma das quais, é claro, eu poderia falar com você agora, como é o jeito da Marvel… Acho que o terceiro filme do Homem-Formiga será um filme muito maior e mais abrangente do que os dois primeiros. Terá um modelo visual muito diferente”.

Personagem foi o responsável por apresentar o mundo quântico no MCUFonte: IMDb/Reprodução

Outra mudança que Reed confirmou está na maneira como o filme irá trabalhar a personagem Vespa, interpretada por Evangeline Lilly. Segundo uma entrevista recente para o Yahoo!, os dois heróis irão co-protagonizar o longa, tendo um tempo de tela mais parecido.

O cineasta lembrou que a personagem de Lilly possui uma grande importância para a trama e que Homem-Formiga e a Vespa foi o primeiro longa a ter o nome de uma heroína no título. Reed esperar ampliar isso no próximo filme.

“Eles são uma parceria, e ela é uma parte muito importante disso. Colocar o nome dela no segundo filme foi algo muito gratificante, e acho que, tecnicamente, fomos o primeiro filme da Marvel com uma heroína no título. Encontrar esse equilíbrio nesse filme é muito importante para mim porque esse é um ambiente muito masculino, historicamente. Mas isso está realmente mudando muito agora”.

Sem data de estreia confirmada até o momento, Homem-Formiga 3 pode chegar aos cinemas ainda em 2022.