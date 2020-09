Homens trocam beijos na boca na primeira festa de A Fazenda 12 · .

Além do show virtual de Kevinho, a primeira festa de A Fazenda 12 proporcionou um clima de pegação entre os peões. O trio formado por Lucas Strabko, o Cartolouco, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri aproveitou a balada e trocou beijos na boca. Mariano não topou entrar na brincadeira, mas curtiu a festa com Jojo Todynho.

Após a participação do funkeiro rival de Biel, os rapazes dançavam na pista da festa, quando Juliano deu um selinho em Cartolouco. Em seguida, foi a vez do ex-Globo beijar Mateus que, para encerrar o ciclo de pegação, retribuiu o carinho no ex-repórter de Adriane Galisteu.

Minutos depois, Lucas tentou beijar o cantor sertanejo, que recusou a proposta. No entanto, o dono do hit Camaro Amarelo não passou a noite sem companhia. Ele dançou a CONFIRA junto com Jojo. Neste momento, as câmeras do PlayPlus foram trocadas e não foi possível ver se eles se beijaram.

Jojo e JP se beijaram na festa de A Fazenda 12

Porém, os peões gritaram que o primeiro casal da temporada estava formado. Segundos depois, Jakelyne Oliveira ajudou a limpar Mariano, que estava com marca de batom em seus lábios. O problema é que a cor do item de beleza era vermelha, a mesma da fazendeira da semana. Assim, os espectadores da transmissão ao vivo ficaram na dúvida de quem o cantor beijou, ou se foram as duas.

Em outro momento, foi a vez de Jojo e JP Gadêlha trocarem um selinho. A atitude de Stéfani Bays também surpreendeu os fãs do reality. A barraqueira do De Férias Com o Ex decidiu não ingerir bebidas alcoolicas na festa –atitude oposta ao que apresentou no reality da MTV.

Confira alguns vídeos da festa e a reação dos internautas:

o olhar aaaaaa pic.twitter.com/eo3183Z2u4

Mariano dando um show a parte em #FestaAFazenda cantando Camaro Amarelo!

jojo lenda que beijou o mariano com batom permanente e agora nao ta saindo por nada da boca dele marcou seu posto pic.twitter.com/7eQO4ZjchL

