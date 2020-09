Homero Salles deixa a RedeTV! após sete meses como vice-presidente de conteúdo

Homero Salles deixou a RedeTV! na tarde desta sexta-feira (04). No cargo há sete meses, o executivo atuava como vice-presidente de conteúdo da emissora, mas não conseguiu emplacar os projetos que visava.

O profissional, que estava encarregado de fazer uma mudança na grade de programação do canal, não conseguiu dar sequência às ideias que respirava implementar no canal. A pandemia de Covid-19 atrapalhou os planos do ex-diretor e da emissora, além das limitações orçamentárias da RedeTV!.

Mesmo com uma passagem curta, Salles implementou o Festival de Prêmios, ação comercial da rede que distribui premiações para os telespectadores. Outras medidas foram algumas sugestões para o TV Fama.

Fora da emissora, o ex-vice-presidente de conteúdo da RedeTV! retornou para Portugal, onde reside há anos com a família. Por meio de uma nota, o canal oficializou a saída de Homero Salles.

“A RedeTV! e Homero Salles, Vice-Presidente de Conteúdo, comunicam que devido às grandes mudanças ocorridas pelos impactos da pandemia no mercado televisivo, os projetos que motivaram a chegada do executivo tornam-se inviáveis nos próximos meses. Desse modo, Homero permanecerá com a família em Portugal, onde já reside. A ele a emissora reafirma seu agradecimento pela contribuição e profissionalismo e mantém as portas abertas para futuros projetos”, informou.

Homero Salles foi diretor de programas de Gugu Liberato (1959-2019) por mais de 40 anos. Com a morte do apresentador da Record, Salles foi contratado pela RedeTV! em fevereiro deste ano. Vivendo entre os Estados Unidos e Portugal, Homero retornou ao Brasil para atuar na emissora.

“Neste momento da minha história não encaro só como um desafio, mas sim, fico feliz com a oportunidade de trabalhar novamente junto ao Amilcare e ao Marcelo, porque além de admirar e gostar muito dos dois, quero ver a RedeTV! ocupar o lugar que, na minha opinião, ela merece”, disse Homero, em fevereiro, quando foi anunciado pela emissora.

O profissional possui mais de 40 anos de uma sólida trajetória na televisão. Iniciou a carreira como assistente de produção na TV Rio Preto, em 1974, e em 1977 migrou para o SBT, onde permaneceu durante 20 anos dirigindo Silvio Santos e Gugu em dezenas de programas como Domingo no Parque, Viva a Noite e Domingo Legal.

Entre 1999 e 2006 comandou a GGP Produções, empresa de produção audiovisual fundada por Liberato, assumindo posteriormente a direção do programa do apresentador e retornando novamente ao SBT. Em 2008, negociou o contrato que levou o loiro à Record, assumindo então a direção-geral do Programa do Gugu. Em 2017 retornou à GGP Produções, como diretor-geral e de Conteúdo.