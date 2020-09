Homeschooling: Como o tema pode surgir no ENEM e vestibular

O homeschooling é tema conhecido, mas começou a ser debatido mais fortemente nos últimos meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Afinal, as escolas fecharam e os estudantes precisaram se organizar em casa para poder aprender junto aos familiares.

Por estar em discussão atualmente na sociedade, assim como no Congresso, pode surgir como assunto em questões de vestibulares, ENEM ou concursos públicos.

Veja um panorama geral sobre a pauta.

O que é?

O homeschooling é o ensino doméstico de crianças e adolescentes em idade escolar. No Brasil ainda não é uma prática legalizada. Porém, em muitos outros países do mundo sim, como por exemplo:

Estados Unidos

Canadá

Áustria

Bélgica

Austrália

França

Noruega

Portugal

Rússia

Itália

Nova Zelândia

Método de avaliação

Muitas pessoas tem o esteriótipo de que o homeschooling não exige dos estudantes o mesmo que o ensino tradicional em uma escola.

E desse modo, o desenvolvimento intelectual seja prejudicado. Porém, nos países em que o homeschooling é praticado, mostra que este estereótipo está errado.

Nos países em que o homeschooling é regulamentado, uma avaliação anual é exigida dos alunos, para que eles comprovem que estão aptos a seguir com os estudos, nos mesmo moldes que um jovem que estuda em escolas tradicionais.

Motivações para o homeschooling

Segundos especialistas, muitos pais adotam o homeschooling como uma forma de preservar seus filhos do meio estudantil, pois eles julgam um tanto perigoso, dentre os fatores mais comuns estão:

Temor do que as crianças possam encontrar um ambiente escolar como bullying, drogas, sexualidade precoce, entre outros. Pais insatisfeitos com o ensino proporcionado por instituições de ensino Flexibilidade de conteúdo curricular Flexibilidade geográfica Horário flexível Modelo educativo focado no desenvolvimento particular do aluno Conservação de valores morais, ideológicos, culturais e religiosos.

Essa temática tende a ser bastante cotada para surgir em questões do ENEM, abordando as tendências para mudanças de metodologias de ensino.

Desvantagens do homeschooling

Outro tópico que pode aparecer nas provas, afinal, muito se discute acerca das desvantagens do ensino familiar. Ao aderir o homeschooling, que de fato é uma prática muito diferente dos moldes tradicionais, crianças e adolescentes podem estar expostos a seguintes situações:

Ausência de conhecimento coletivo

Indefinição do papel de pai e professor

Falta de contato e socialização com indivíduos da mesma idade

Restrição da aquisição de conhecimentos e da visão de mundo que os demais alunos da sociedade tem

Ademais, famílias que mudam com frequência de lugar ou pais que estão muito insatisfeitos com o ensino proporcionado pelas escolas tendem a preferir esse modo de educação.

Vale frisar que no Brasil a prática ainda não é regularizado, e está em constante debate entre as autoridades, meios de comunicação e as redes sociais.

Leia outro artigo que mostra a proporção enorme que tomou o tema durante o isolamento social – Homeschooling: Pandemia traz à tona debate sobre educação domiciliar