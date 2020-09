Hora da Venenosa? Cassandra expõe Lili em frente às câmeras em Totalmente Demais · .

Cassandra (Juliana Paiva) bancará a fofoqueira nos próximos capítulos de Totalmente Demais. Durante uma sessão de fotos, a maluquete acabará expondo Lili (Vivianne Pasmanter) e revelará o segredo da sogra, que está grávida. Diante da câmera de Rafael (Daniel Rocha), ela soltará a informação e deixará o fotógrafo chocado com a notícia.

A aspirante a modelo bancará a cobra Judite, personagem do programa jornalístico Balanço Geral SP, da Record, que participa do quadro Hora da Venenosa com Fabíola Reipert e fala sobre a vida dos famosos. A jovem soltará uma fofoca sobre a vida da sogra em meio a um ensaio fotográfico, assim como a jornalista faz em seu programa.

A discípula de Kim Kardashian chegará no estúdio de Rafael para fazer algumas fotos para a revista Totalmente Demais. O profissional pedirá para ela fazer poses mais naturais, que fossem mais próximas do cotidiano.

“Cotidiano? Ah, do dia a dia?!”, conseguirá compreender a modelo. Será então que ela começará a lembrar de coisas pelas quais passou durante o dia e começará a fazer caras e bocas.

“Minha cara quando acabou o papel higiênico do banheiro… Quando eu pedi dinheiro pro paizinho hoje… Ah, quando eu descobri que a sogrona tava grávida!”, deixará escapar, diante das lentes de Rafael.

Impactado com a notícia, o ex-namorado da empresária não conseguirá mais fotografar. “Como é que é?”, perguntará ele. “A Lili tá grávida? É isso?”, questionará ele novamente.

Segredo

Quando descobrir que a executiva espera um bebê, Cassandra se impressionará. Ao procurar pela sogra na casa, ela ouvirá uma conversa da madame com a empregada. “Meu Deus do céu, nessa idade, depois de tudo o que passei, eu nunca imaginei que pudesse ficar grávida”, desabafará a empresária.

Ao ouvir o relato, a namorada de Fabinho (Daniel Blanco) se espantará e gritará de felicidade. A ricaça, constrangida, tentará disfarçar dizendo que a menina ouviu errado, mas não adiantará. “Não vem, não, eu posso ser burra mas eu não sou boba nem surda”, disparará a filha de Hugo (Orã Figueiredo).

Irritada, Lili pedirá para a nora guarde segredo sobre o que ouviu. “Eu exijo que você seja discreta e prudente, entendeu?”, ordenará a madame, deixando claro que é para ela ficar de bico fechado. A modelo concordará, mas não conseguirá manter a promessa.

Totalmente Demais foi exibida pela primeira vez entre 2015 e 2016. A Globo reprisa a história desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus. O . traz diariamente o resumo do capítulo do folhetim, além de spoilers do que vai rolar na trama das sete.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução