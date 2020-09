Hotmart abre novas vagas de EMPREGO em diversos cargos

As oportunidades disponíveis são para diferentes áreas de atuação

A Hotmart, plataforma de comercialização e distribuição de produtos digitais, líder do seu segmento na América Latina, abriu novas vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis para diferentes áreas de atuação.

“Com ferramentas criadas para automatizar os processos de publicação, distribuição e pagamento, nossos Produtores conseguem focar no que realmente importa: desenvolver um produto de qualidade e criar um relacionamento mais próximo com seus clientes reais e em potencial. Além disso, com a ajuda da Hotmart, você não precisa contratar especialistas para desenvolver ou configurar sistemas complexos. Simplificamos tudo para você preocupar-se apenas com a qualidade de seu conteúdo, a definição de seu horário de trabalho e quais as técnicas utilizadas para divulgar seus produtos”, diz a empresa.

As oportunidades de emprego estão localizadas nas cidades de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e Amsterdam (Holanda).

Você Pode Gostar Também:

Durante o período de isolamento social, a empresa está disponibilizando mesas e cadeiras para os contratados trabalharem de casa, ajuda de custo para despesas com energia elétrica, aulas de ginástica laboral, yoga on-line e atendimento psicológico de forma remota.

Confira abaixo alguns cargos disponíveis: