HP pode estar trabalhando em celular dobrável, indica patente

A HP pode ser uma das marcas a entrar no mercado de celulares dobráveis em um futuro próximo. O site Let’s Go Digital encontrou patentes da companhia indicando o desenvolvimento de um smartphone com tela flexível que segue os padrões do Samsung Galaxy Z Flip e Motorola RAZR.

Segundo renderizações produzidas pelo Let’s Go Digital, o smartphone pode contar com uma tela OLED que toma praticamente toda a frente do celular. Com isso em mente, pode ser que a câmera frontal fique embaixo do display, já que as imagens não mostram uma abertura para um sensor retrátil.

Celular da HP aparece em renderizações sem entalhe na telaFonte: Let’s Go Digital

As imagens também mostram que o celular supostamente contaria com três câmeras traseiras e conexão USB-C para recarga da bateria. Em relação à dobra, o smartphone aparece em duas posições de uso.

Além de ser utilizado com a tela 100% aberta ou inclinada, o suposto smartphone da HP teria um modo de uso semiaberto, deixando apenas uma borda do display exposta. A posição permitiria exibir notificações sem precisar flexionar o display por completo.

Conceito da HP inclui display semiaberto para visualizar notificaçõesFonte: Let’s Go Digital

A patente foi registrada pela empresa no WIPO (World Intellectual Property Organization) em fevereiro deste ano e recebeu aprovação somente no mês passado. Logo, pode ser que a empresa demore para utilizar a tecnologia, isso se o smartphone dobrável ganhar vida.

As empresas de tecnologia costumam registrar diversas ideias em patentes, muitas delas extravagantes, e nem sempre tiram o projeto do papel. Como a HP não possui muito renome no mercado de celulares, pode ser que o smartphone dobrável nunca chegue ao mercado.