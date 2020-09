Huami pode lançar smartwatch em parceria com a Tesla amanhã (15)

A Huami, fabricante que é conhecida por trabalhar com a Xiaomi na Mi Band, pode lançar em breve um relógio inteligente com a Tesla. O anúncio em questão pode ocorrer amanhã, 15 de setembro, segundo um teaser publicado por um dos principais executivo da empresa chinesa.

A imagem que acendeu a faísca sobre o lançamento foi publicada por Huang Wang, cofundador e CEO da Huami. Em sua conta na rede social chinesa Weibo, o executivo publicou a imagem de um carro e uma legenda sugerindo que teremos novidades amanhã (15).

O CEO da Huami está fazendo publicações indicando o lançamento de um novo produto em breveFonte: Gimochina

Segundo o Gizmochina, o executivo já deu outras pistas de que pode realizar uma parceria com a Tesla. Até o momento, porém, tanto a Huami quando a montadora de carros não confirmaram a informação e tudo não passa de especulação.

Relógio como chave do carro

De acordo com os rumores, a Huami deve lançar uma versão aprimorada do Amazfit GTR feito com os veículos da Tesla em mente. A parceria com a montadora supostamente permitirá que o usuário controle funções dos carros da marca por meio do relógio inteligente, como abrir e fechar as portas.

Os relógios da Huami já são compatíveis com outros carros na ChinaFonte: Gizmochina

A parceria com a Tesla pode estender uma das funcionalidades que está disponível nos produtos mais recentes da Huami. Alguns vestíveis da companhia, como o Amzfit GTR e o Amazfit GTS, podem ser utilizados como chave em carros elétricos.

A funcionalidade que permite abrir o carro usando o smartwatch já está disponível na China e funciona com carros como o Xiaopeng P7, que compete contra o Tesla Model 3 no país. Com isso em mente, a parceria pode colocar a montadora americana no radar de mais consumidores no cobiçado mercado asiático.