Ibrahimovic acaba com jogo e Milan estreia no Italiano com vitória sobre o Bologna

Zlatan Ibrahimovic estava endiabrado!

Nesta segunda-feira, o Milan fez sua estreia no Campeonato Italiano, recebeu o Bologna e venceu por 2 a 0 com um show do sueco, que fez os dois gols.

Além dos dois gols, Ibra foi o cara da partida, sendo o responsável por praticamente todos os lances de perigo do jogo. No primeiro tempo, foram três chances e um gol.

Na primeira, ele tabelou com Calabria com um lindo toque de letra, driblou o defensor dentro da área, mas foi travado na hora da finalização. Ainda assim, a bola passou muito perto da meta de Skorupski.

Na sequência, o camisa 11 serviu de criador. Após uma finta espetacular para cima do zagueiro, Ibra cruzou e Skorupski deu um tapinha na bola, que se ofereceu para Bennacer. O meio-campista pegou no susto e mandou para fora.

Depois de tanto insistir, saiu o gol. Após cruzamento perfeito de Theo Hernández, Ibra subiu mais que toda a zaga para testar para o fundo das redes, sem a mínima chance para o goleiro.

Ibra comemora um de seus gols diante do Bologna MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

Logo no começo da segunda etapa, o segundo gol. Após rebote no escanteio, Bennacer foi derrubado no limite da grande área e a arbitragem marcou falta fora da área para o Milan. Após ser corrigido pelo VAR, apitou penalidade. Na cobrança, Ibra bateu com perfeição e fez 2 a 0.

Na sequência, o sueco perdeu uma chance incrível. Após lindo passe de Çalhanoglu, o camisa 11 driblou Skorupski e, com o gol aberto, bateu escorregando e chutou para fora, perdendo um gol feito.

Milan 2 x 0 Bologna

GOLS: Zlatan Ibrahimovic (35′, 51′ PEN) (MIL);

MILAN: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Castillejo (Saelemaekers), Çalhanoglu e Rebic; Ibrahimovic; Técnico: Stefano Pioli

BOLOGNA: Skorupski, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks; Schouten, Domínguez (Sansone), Orsolini, Soriano e Barrow; Palacio; Técnico: Siniša Mihajlović

Ibrahimovic esteve envolvido em 15 gols em 16 estreias nas cinco principais ligas europeias durante sua carreira

Foi o 3º jogo de 2020 em que Ibra fez 2 gols na mesma partida

Ibrahimovic também havia marcado o primeiro gol do Milan na Serie A em 2011/2012