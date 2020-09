Ibrahimovic marca, Çalhanoglu faz golaço, e Milan passa de fase na Liga Europa com tranquilidade

Nova temporada, velhos hábitos para Ibrahimovic!

O atacante sueco não cansa de marcar gols. Nesta quinta-feira, o Milan visitou o Shamrock Rovers pelos playoffs da Europa League e Ibra anotou o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 0 dos italianos – Çalhanoglu, com um golaço, ampliou o marcador.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

A partida começou com um susto para os italianos, que viram Donnarumma fazer linda intervenção após chute forte de Greene dentro da área e evitar que os donos da casa abrissem o placar.

Na sequência, brilhou a estrela de Ibra. Após linda tabela, o sueco recebeu dentro da área, dominou e fuzilou a bola no canto direito do goleiro para abrir o placar para os italianos.

No segundo tempo, o Milan seguiu melhor na partida e o grande destaque foi Çalhanoglu. O turco estava endiabrado e buscando fazer um golaço. Na primeira oportunidade, tentou uma bicicleta no melhor estilo Ibrahimovic e a bola caprichosamente explodiu no travessão.

De tanto tentar, Çalhanoglu conseguiu. Após linda troca de passes do Milan, o turco recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e, com muita categoria, tocou no canto do goleiro para fazer 2 a 0 e garantir a vitória milanista.

Com o resultado, o Milan está classificado para a próxima fase dos playoffs da Liga Europa.

Ibra comemora seu gol diante do Shamrock pela Liga Europa Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Shamrock Rovers 0 x 2 Milan

GOLS: Ibrahimovic e Calhanoglu (MIL);

SHAMROCK ROVERS: Mannus, Lopez, O’Brien, Leer e Finn; Byrne, O’Neil, McEneff, Farrugia e Greene; Burke; Técnico: Stephen Bradley

MILAN: Donnarumma, Gabia, Calabria, Kjaer e Theo Hernández; Gabbia, Çalhanoglu, Kessié, Bennacer, Castillejo e Saelemaekers; Ibrahimovic; Técnico: Stefano Pioli