Igreja em Alagoas lança cartilha e anuncia série de vídeos sobre as Eleições 2020

A Província Eclesiástica de Maceió, que reúne além da arquidiocese alagoana as dioceses de Palmeira dos Índios e Penedo, lançou a cartilha “Eleições 2020”. O subsídio traz informações sobre a realização do pleito em meio à pandemia, a importância do voto, o papel dos poderes Legislativo e Executivo no âmbito municipal, como fiscalizar recursos públicos e como denunciar crimes eleitorais.

“A coisa pública é de alta responsabilidade para nós cristãos. Não adianta ficar lamentando que os políticos não estejam agradando. Devemos saber na hora da escolha, quem elegemos para os mandatos”, afirmou o arcebispo de Maceió, dom Antônio Muniz Fernandes.

Com base na Doutrina Social da Igreja, a cartilha foi elaborada pela Comissão de Fé e Política de Maceió e está disponível gratuitamente para os eleitores no site da arquidiocese. O documento também foi entregue aos candidatos a prefeitos e vereadores. Além disso, até novembro será publicada uma série de vídeos na internet destacando os principais pontos do subsídio.

“Queremos mostrar o que pensa, o que faz a Igreja Católica nesse âmbito. Trata-se de princípios que devem reger aquilo que vai ser a política pública de um prefeito e o dever de um vereador. As políticas públicas são o que nos interessam, como a educação, a vida, desde o nascituro àquele que vai morrer, o trabalho e o amparo aos pobres”, explicou o coordenador da Comissão Arquidiocesana de Fé e Política, cônego Walfran Fonseca.

Com informações da Pascom Maceió