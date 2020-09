Immortal Fenyx Rising ganha gameplay de quase 90 minutos

Durante a transmissão do último Ubisoft Forward, a Ubisoft publicou uma live apresentando quase 90 minutos de gameplay de Immortal Fenyx Rising. Em um imenso mundo aberto completamente explorável, é possível observar algumas principais missões da campanha, batalhas contra chefes, customização de personagem e quests secundárias envolvendo puzzles e corridas contra o tempo.

Nas imagens, a publisher apresentou a experiência definitiva de jogabilidade de Immortal Fenyx Rising, introduzindo o protagonista personalizável Fenyx, que deverá se aventurar em uma remodelada Grécia Antiga para salvar os deuses do titã Typhon. Utilizando todas as suas habilidades de semideus, incluindo asas que permitem alcançar locais mais altos como colinas e montanhas, o game surge como um dos títulos mais aguardados dos fãs após uma série de adiamentos.

Pela jogabilidade, é possível afirmar que Immortal Fenyx Rising absorveu boa parte dos elementos de Assain’s Creed Odyssey, especialmente em suas mecânicas de jogo como o combate corpo a corpo e à distância com flechas, assim como o parkour e habilidades de movimentação que permitem explorar literalmente todo o mapa.

Quanto ao visual, estilo de câmera e os recursos de customização e formação de builds, o título traz inspirações nítidas em The Legend of Zelda: Breath of the Wild, contando com gráficos mais caricatos e ambientações com artes bastante coloridas, porém com um toque de interface designado para o jogo.

Immortal Fenyx Rising será lançado em 3 de dezembro para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, Google Stadia e PC.