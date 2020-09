Impossível 7; assista ao vídeo · .

As gravações de Missão: Impossível 7 retornaram no domingo (6) após a paralisação por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Conhecido por não utilizar dublês em cenas perigosas de ação, o ator Tom Cruise aparece pulando de um abismo enquanto dirige uma moto em um vídeo publicado nas redes sociais.

Nas imagens, o artista conduz o veículo em cima de uma pista utilizada para manobras em esporter radicais. Ao pular no vácuo, Cruise abre um paraquedas para se salvar. Tudo isso acompanhado de um helicóptero observando toda a ação. Não fica claro, porém, se a cena se trata de uma perseguição ou se a aeronave apenas filmava a sequência.

O local já havia sido mostrado pelo diretor Christopher McQuarrie em foto publicada para divulgar a retomada da produção.

Além de Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhimes e Vanessa Kirby retornam para a continuação. Entre os estreantes na franquia se destacam nomes como Hayley Atwell, Pom Klementieff e Shea Whigham.

McQuarrie, que dirigiu o quinto e o sexto filme da série cinematográfica, está de volta na função. As filmagens da sétima e oitava parte estão sendo gravadas em sequência, com a primeira prevista para estrear em 2021. Já Missão: Impossível 8 deve chegar aos cinemas apenas em 2022.

Veja abaixo o vídeo em que Tom Cruise aparece se jogando de um abismo:

Confira também a publicação de Christopher McQuarrie anunciando a retomada das gravações:





