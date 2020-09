Inexpressivo no jogo, Fernandinho Beat Box é o primeiro eliminado de A Fazenda 12 · .

Amigo de todos e inexpressivo no jogo, Fernandinho Beat Box acabou ofuscado por Lucas Strabko, o Cartolouco, e Raissa Barbosa, e foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12. O rapper recebeu apenas 22,45% dos votos da preferência do público e deixou a sede do reality show da Record na noite desta quinta-feira (17).

O rapper surpreendeu a todos quando foi anunciado como participante desta temporada. Seu nome não figurava em nenhuma das listas publicadas pelos principais veículos, que conseguiram antecipar quase todos os famosos escalados para o reality show.

Fernandinho foi parar na roça graças a Raissa Barbosa. A vice-Miss Bumbum 2017 foi a mais votada da casa. Além de ir para a berlinda, ela teve a incumbência de escolher um dos integrantes da baia para acompanhá-la na zona de risco e escolheu o rapper.

Sua passagem no programa foi bastante positiva para sua imagem. Conseguiu conquistar a simpatia de todos os confinados, animou a turma com suas brincadeiras e improvisos musicais. Mas pelo fato de não ter gerado nenhuma polêmica, a edição o ignorou em sua curta trajetória e não permitiu o público conhecer melhor o artista.

“Quando recebi o convite para A Fazenda 12 foi na mesma época que apareceu o lance da gravidez da minha mulher. Ela foi a primeira pessoa que eu consultei. Ela falou: ‘Amor, agarra essa oportunidade. Vamos defender o nosso pão de cada dia. Quem sabe a gente não sai do aluguel?'”, comentou o peão em um papo com Marcos Mion antes do anúncio de sua eliminação.

Raissa Barbosa, a mais votada da casa, foi também a que recebeu a maior aprovação do público, conquistando 44,15% dos votos para sua permanência no reality. “Tenho oito opções de votos. Então eu vou para cima de todos. Doeu muito a votação do Juliano [Ceglia], porque achei que estava com mais contato com ele. Quando comecei a ser metralhada por todos, comecei a me sentir rejeitada”, desabafou na berlinda.

Cartolouco teve 33,4% dos votos e também segue no reality. Com a saída de Fernandinho Beat Box, agora o jogo conta com 19 participantes disputando o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.

