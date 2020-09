Inflação: Entenda o fenômeno que pode ser cobrado no ENEM e vestibular

A inflação é uma velha conhecida do povo brasileiro, sobretudo nos anos 80 e começo dos 90. Desta forma, é um tema que sempre aparece nos vestibulares, assim como no ENEM. Por isso, vale a pena saber um pouco mais sobre esse fenômeno.

O que é inflação?

A inflação é gerada quando a o aumento de preços e serviços, ou seja, ocorre uma alta generalizada e constante dos mesmos.

Ela pode até mesmo ser confundida com oscilações do preço, mas são coisas diferentes, uma vez que a última reflete a movimentação do mercado.

De maneira simples e básica, quando a inflação cresce, a população vai ter um aumento de custos para adquirir produtos que estão acostumados a consumir.

Desta forma, em um exemplo básico quando uma pessoa realizava suas compras e custava R$ 200 e o mercado passa a operar com uma taxa de inflação de 10% a.a. sua aquisição dos mesmos produtos passará para R$ 220.

Neste cenário a população tem uma redução no poder de compra, visto que o dinheiro passa a ser cada vez mais desvalorizado.

Inflação – Motivos

Diversos motivos podem desencadear esse fenômeno e os mais comuns estão ligados a esses fatores:

Má gestão de gastos públicos. Ocorre quando o governo gasta mais do que arrecada. Possivelmente terá que tomar medidas para aumentar a arrecadação, elevando ou criando impostos, por exemplo. Em decorrência disso, o preço do produto dispara.

Elevação do custo de produção, com o aumento do custo das matérias primas, o produto final chega mais caro ao bolso do consumidor.

Baixa produção, esse último pode causar um desequilíbrio no mercado, aplicada principalmente à lei da oferta e demanda. Ou seja, muita procura e pouco produto disponível.

Esses são alguns dos principais fatores que podem desencadear o aumento da inflação. Porém, você sabia que existe uma inflação ainda maior, pois é a hiperinflação.

Conceito de hiperinflação

A inflação pode chegar a níveis de total descontrole. Quando ocorre isso, passa para a classificação de “hiperinflação”, atingido níveis astronômicos.

Os produtos e serviços sofrem uma alteração brusca de valor, deixando os preços elevadíssimos, além de corroborar para uma dura desvalorização da moeda do país.

Momentos de hiperinflação, geralmente estão relacionados a momentos de recessão. Atualmente podemos citar a Venezuela como um exemplo de nação que passa por esse problema.

O Brasil sofreu bastante com a hiperinflação até a chegada do Plano Real que alterou e trouxe de volta a economia do país para os eixos.

E então, gostou de conhecer mais sobre inflação? Sem dúvidas esse é um tema que pode ser cobrado no próximo vestibular ou ENEM. Fique atento!

