‘Ingrata’ · .

Crô (Marcelo Serrado) vai deixar de ser servo de sua “rainha do Nilo” na reta final de Fina Estampa. Depois de adorar e seguir Tereza Cristina (Christiane Torloni) por toda a novela das nove, o mordomo não topará ser comparsa dos crimes da megera. O tio de Vanessa (Milena Toscano) se negará a fugir com a vilã para Mônaco depois que a megera colocasse em execução seu plano de assassinar Griselda (Lilia Cabral).

A despedida entre a patroa e servo acontecerá no capítulo final da trama de Aguinaldo Silva, em 18 de setembro. O mordomo estará arrumando as malas da mãe de Patrícia (Adriana Birolli) quando ouvirá sobre o plano da megera de fugir para o velho continente.

“Mas se eu fugir com a filha de Osíris depois dela confessar seus crimes, então quer dizer que eu vou me tornar seu cúmplice?”, questionará o colega de Baltazar (Alexandre Nero), contrariado com a situação.

Tereza Cristina vai estranhar o comportamento de seu empregado: “É mesmo? Então você vai negar e dizer que não sabia de nada?”, recrutará a megera.

O namorado de Jean-Jacque (Carlos Machado) irá deixar bem claro qual foi seu papel em alguns crimes da megera: “Em algumas coisas, como no caso Marcela [Suzana Pires], eu me envolvi até onde podia. Mas não do resto!”, retrucará o moreno. “Agora vem com essa história de tacar fogo na ex-bigoduda, minha rainha…”, dirá ele, com reprovação.

E agora?

Mesmo com as indagações do mordomo, a megera fará a pergunta crucial: “Então bebê, você vem ou não vem comigo? Diz que você aceita meu convite!”, indagará a mãe de René Junior (David Lucas), louca para desbravar a Europa com seu servo leal e Pereirinha (José Mayer).

“Sinto muito, deusa das terras férteis. Rainha de todas as núbias. Saiba que eu a amo, mais do que amei a minha mãezinha. Sem vossa alteza, minha vida jamais será a mesma, mas eu não suportaria viver na clandestinidade!”, confessará o amigo de Marilda (Kátia Moraes).

O personagem de Marcelo Serrado justificará que será melhor ficar, já que ele poderá chamar a atenção e colocar sua patroa na mira da polícia: “Por isso eu agradeço o seu convite, mas… Eu rejeito”, decretará o mordomo, abandonando sua patroa.

“Nesse caso, pode fechar essa mala! Eu não quero olhar mais para tua cara de ingrata”, dirá Tereza Cristina, com lágrimas nos olhos e irada com a punhalada nas costas. Crô tentará contornar a situação: “Minha rainha?”, responderá, em choque.

“Eu quero que você exploda!”, gritará a madame, furiosa com a rejeição de Crô. Essa será a última vez que a querida dupla de Fina Estampa se encontrará.

Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

Além dos spoilers, o . publica os resumos dos capítulos do folhetim protagonizado por Lilia Cabral e Christiane Torloni e também de outras tramas que estão no ar atualmente.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#29: Tereza Cristina fica doida total com novo segredo revelado!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Fina Estampa e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução