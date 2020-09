Início da primavera é comemorado pela Google com Doodle no Brasil

Celebrando o início da primavera do Hemisfério Sul, a Google lançou um Doodle especial para a página de pesquisa brasileira. A temporada das flores é homenageada com um balão estampado por flores e um céu claro típicos da estação.

Doodle de Primavera

Com início estabelecido para as 10h31 desta terça-feira (22), o Hemisfério Sul vivencia mais um equinócio. O início da primavera marca o começo de uma estação conhecida pelas flores e pela valorização de paisagens com chuvas eventuais.

O Doodle conta com um coelho branco a bordo de um balão estampado com flores, plantas e uma faixa dedicada às chuvas, enquanto navegam por um céu azul com poucas nuvens. Ele está disponível para a página de pesquisa do computador, na página de pesquisa para mobile ou direto no app da Google.

Google/Reprodução

O que é equinócio?

Assim que passamos pelo inverno, os dias e noites passam a ter exatamente a mesma duração: 12 horas cada, devido ao nascer do sol exatamente no ponto cardeal leste. A partir de hoje, o Hemisfério Sul viverá a mudança entre noites longas para dias mais extensos.

Para o Brasil, a estação também marca a transição entre a estação seca e chuvosa. As regiões Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste do país enfrentarão temperaturas mais altas; enquanto a Região Sul pode vivenciar rajadas de vento, chuvas fortes e granizo.

No Hemisfério Norte, outono

Google/Reprodução

Países acima da linha do Equador experienciam o oposto do início da primavera, onde o equinócio marca o início do outono. Países da América do Norte, Europa e Ásia podem visualizar um Doodle protagonizado por um esquilo acinzentado, a bordo de um balão estampado pelas cores da estação — normalmente repleta de folhas secas — enquanto o vento acelera sua passagem.

Em ambos os casos, os Doodles podem ser compartilhados nas redes sociais.