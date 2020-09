Inimigas, Munik Nunes e ex-mulher de Dudu protagonizam barraco em mercado · .

Munik Nunes foi à 9ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, em Pirituba, São Paulo, nesta quinta-feira (17), para pedir uma medida protetiva contra Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, do Palmeiras. As inimigas se reencontraram por acaso na segunda-feira (14) em um supermercado e protagonizaram um barraco. “Xingamento e gritaria”, relatou a campeã do BBB16.

Este é o segundo escândalo entre Munik e Mallu. No Carnaval deste ano, quando teve um breve relacionamento com o atleta, a influenciadora digital foi pivô de um desentendimento entre o ex-casal.

Na ocasião, a ex-mulher do craque teria tido uma crise de ciúmes ao vê-lo com a modelo, e chegou a chutar o carro em que os dois estavam.

Agora, Munik diz ter sido sido vítima de coação nesse encontro casual com Mallu, em São Paulo. Por causa disso, registrou um boletim de ocorrência e diz ter sua mãe, Doracy Nunes, e o namorado, Caio Cesar Lolli, da dupla Breno e Caio Cesar, como testemunhas.

“Fui coagida na segunda-feira em um supermercado. Estávamos eu, minha mãe e o Caio. Fui coagida pela ex do meu ex. Eu já tinha um boletim de ocorrência contra ela e fui coagida de novo. Vim novamente na delegacia porque quero ter uma medida protetiva. Foi um barraco no supermercado, xingamento e gritaria”, disse ao deixar o posto policial.

Em entrevista para o portal Famosando na porta da delegacia, Munik e o namorado deram detalhes da confusão. A influenciadora admitiu se sentir ameaçada.

“Por isso que estou aqui. Porque o que ela fez no supermercado, ela é capaz de fazer coisas piores em qualquer lugar”, desabafou, reiterando que foi constrangida publicamente.

Entre insultos e gritos, as duas não chegaram a um embate físico. “Porque o Caio me tirou de perto”, assumiu a ex-BBB. “Tirei porque percebi que ela [Mallu] estava bem alterada. Ia ter uma confusão e puxei a Munik. Falei: ‘Vamos sair daqui’. Para evitar qualquer situação também”, explicou o artista.

Na delegacia, Munik solicitou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. A modelo lamentou o conflito e disse não ter contato o ex-namorado, que atualmente joga no Al-Duhail, emprestado pelo Palmeiras.

“Não falei com ele. Não sei se resolveria também. Porque pelo que a gente sabe, ele também está com problemas com ela. Não sei se isso resolveria”, confidenciou.

Ao ., a assessoria de imprensa do jogador considerou o episódio preocupante. “A defesa de Dudu lamenta que a srta. Munik tenha passado por este tipo de intimidação. É grave que uma testemunha, no curso de uma investigação, sofra qualquer tipo de violência ou coação”, disse em comunicado.

A reportagem entrou em contato com Mallu e sua defesa jurídica, mas não teve retorno até o fechamento deste texto.

Entenda a rixa

Mallu Ohanna e Eduardo Pereira Rodrigues, nome de batismo de Dudu, são protagonistas de um divórcio conturbado. A empresária acusa do atleta de agressão em meio a uma batalha judicial e citou Munik Nunes como pivô de um barraco entre o ex-casal no Carnaval deste ano.

Mallu e Dudu tiveram uma discussão em 22 de junho, e ela afirma ter sido agredida fisicamente pelo jogador. No mesmo dia, a ex-mulher do craque foi até uma delegacia em São Paulo e registrou um boletim de ocorrência.

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, ele teria desferido socos e pontapés na ex-mulher, acertando sua cabeça e peitoral, além de lhe aplicar alguns puxões de cabelo. Vídeos obtidos pelas câmeras de segurança do condomínio em que eles viviam juntos mostram a briga.

Os escândalos entre os dois são antigos. Eles, que são pais de duas crianças, já tiveram inúmeras idas e vindas, além de muitas discussões. Em dezembro último, ela teria armado uma outra confusão dentro do Allianz Park, estádio do Palmeiras, ao perceber que a suposta amante do jogador estava no mesmo camarote, ao seu lado.

Além de tentar provar na Justiça que foi agredida pelo ex-marido, Mallu disputa com Dudu pela partilha de bens do período em que ficaram juntos.

Munik, que um breve relacionamento com o atleta, foi envolvida no caso. Em julho, a campeã do BBB16 teve que ir até a delegacia para prestar esclarecimentos por ter sido citada na ação.

