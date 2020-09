INSS: 122 peritos voltaram a trabalhar nesta segunda-feira

O esperado para hoje é que 378 peritos teriam retornado ao atendimento presencial

Nesta segunda-feira (21), até o início da tarde, 122 peritos haviam retornado a trabalhar presencialmente em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o Brasil. O número foi divulgado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

Até sexta-feira (17), 34 peritos haviam retornado ao trabalho presencial. O esperado para hoje era que 378 peritos retornariam ao trabalho. Já a expectativa para terça-feira (22) é de que o número de peritos seja de 476. A secretaria afirmou que a inclusão de novos peritos tem acontecido gradualmente.

O atendimento presencial do INSS retornou no dia 14 de setembro. Desde então, parte das agências estão atendendo serviços que não podem ser feitos de forma remota. Todos os atendimentos precisam ser previamente agendados.

Há cerca de 1,5 milhão de segurados aguardando perícia médica. Na última sexta-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União que os médicos que não retornassem ao trabalho hora teriam horas descontadas.

Entretanto, os peritos representados pela Associação Nacional dos Médicos Peritos optaram por não voltar ao trabalho por questões sanitárias. O grupo alega que não há segurança em diversas unidades e que os médicos e os segurados correriam o risco de serem contaminados pela Covid-19. As agências do INSS estavam fechadas há meses por causa da pandemia do novo coronavírus.