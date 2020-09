INSS reabriu em alguns estados com filas nesta segunda-feira

Em São Paulo, decisão judicial proibiu que as agências reabrissem, como aconteceu em outros pontos do país

Nesta segunda-feira (14), parte das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltaram a funcionar. As agências ficaram fechadas durante quase seis meses, por causa da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, mesmo com a reabertura gradual em alguns locais, os segurados tiveram que enfrentar filas e problemas, como cancelamento do atendimento.

No estado de São Paulo, por exemplo decisão judicial proibiu que as agências reabrissem nesta segunda-feira (14). Alguns segurados tiveram o atendimento cancelado por causa das perícias médicas terem sido suspensas. Leonardo Rolin, presidente do INSS, afirmou que os segurados receberam aviso por SMS, e-mail e pelo Meu INSS sobre o cancelamento. Ele admitiu que muitos podem não ter recebido o aviso a tempo.

O INSS só está atendendo segurados com horário agendado. A recomendação é que os segurados não procurem uma agência se não tiverem atendimento previamente marcado.

No Rio de Janeiro, diversos segurados foram avisados apenas na porta das agências que os peritos médicos não estavam trabalhando. Quem tinha agendamento de perícia para esta segunda-feira ou próximos dias deverá fazer novo agendamento. Em Minas Gerais, apenas duas agências receberam autorização para voltar a funcionar nesta segunda-feira.

As perícias médicas agendadas para os próximos dias estão suspensas e não há data definida para a volta.