INSS restringe acesso às agências durante vistorias

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o acesso de pessoas que participam de vistorias em suas agências ficará restrito. As vistorias são feitas para se certificar de que há condições sanitárias de combate à Covid-19 e segurança para evitar a transmissão.

A restrição foi decidida após uma representante sindical testar positivo para Covid-19. Essa representante sindical compareceu a quatro unidades do INSS em Fortaleza, capital do Ceará.

Em nota, o INSS divulgou: “Para garantir os protocolos sanitários determinados pelo Ministério da Saúde nesta retomada gradual do atendimento e não colocar em risco a saúde de segurados e servidores, serão permitidas visitas nas agências apenas com hora marcada e fora do horário de expediente, que atualmente é de 7h às 13h”.

O INSS informou também que, no máximo, dois representantes poderão entrar nas agências durante as vistorias, além de um indicado pelo órgão para acompanhar a inspeção. Durante as vistorias, há circulação em ambientes não abertos ao público e deve haver “sanitização minuciosa e completa da agência”.

Até agora, metade das agências do Brasil foram reabertas para outros serviços. Por isso, para não atrapalhar esse atendimento, os agendamentos de inspeções ficam como responsabilidade de superintendentes regionais.

Será feita medição de temperatura antes da entrada nas agências, como acontece atualmente com os segurados. Quem estiver com temperatura acima de 37,5ºC não poderá entrar. Também será obrigatório entrar nas agências usando máscaras.