INSS retoma atendimento segunda-feira, mas nem todas agências reabrirão

Nesta sexta-feira (11), o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, afirmou que nem todas as agências do INSS vão reabrir para atendimento presencial na próxima segunda-feira, dia 14. Além disso, foi informado que nem todos os servidores do órgão vão retornar ao trabalho presencial.

O secretário explicou que as atividades presenciais nas agências serão retomadas de forma gradual. “Nem todos os serviços estarão disponíveis”, afirmou.

Ainda, o secretário ressalta que, o atendimento nas agências será realizado mediante prévio agendamento, sendo pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135. Portanto, os segurados do INSS não devem comparecer às agências sem agendar o atendimento

Também foi informado pelo secretário que os funcionários do INSS que fazem parte de grupos de risco ou que não têm com quem deixar os filhos continuarão trabalhando em home office. Haverá ainda protocolos a serem seguidos pelos funcionários e pelas pessoas a serem atendidas.

Você Pode Gostar Também:

Reabertura das agências

O atendimento por meio de canais remotos será até hoje, sexta-feira, 11 de setembro. No entanto, os canais continuarão sendo utilizados após a reabertura das agências e serão adotadas medidas para simplificação dos procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir exigências.

Foi informado que, inicialmente, o tempo de funcionamento das agências da Previdência será parcial, com seis horas contínuas.

O INSS dará prioridade para os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Também serão retomados a justificação judicial e o atendimento relacionado ao monitoramento operacional de benefícios.

As agências que não reunirem as condições necessárias para atender as pessoas com segurança seguirão operando em regime de plantão reduzido.