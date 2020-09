INSS suspende perícias médicas agendadas sem previsão de retorno

Decisão foi tomada após associação anunciar que médicos não retornariam por falta de segurança

Todas as perícias médicas agendadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram suspensas. Isso vale para as perícias que estavam agendadas para segunda-feira e também para os próximos dias. O INSS informou a suspensão, sem data definida para o retorno. A decisão foi tomada após a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP) anunciarem que os médicos não retornariam para os atendimentos presenciais por falta de segurança.

“A Perícia Médica Federal, ligada à Secretária Especial de Previdência e Trabalho, demandou adequações nas salas de perícias das agências do INSS para retornar à atividade presencial. Destacamos que, o segurado que tinha agendamento para avaliação pericial, deve desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS e telefone 135”, disse o INSS em nota.

Sem divulgar quando as perícias médicas retornarão, o INSS afirmou que as inspeções nas agências acontecerão em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. De acordo com o órgão, as perícias retornarão após ser comprovada a adequação dos consultórios.

De acordo com Leonardo Rolim, presidente do INSS, quem tinha perícia agendada e agora foi suspensa terá algum tipo de prioridade quando fizer a remarcação. Ele também explicou que quando a nova perícia for feita, e se o benefício for liberado, ele será retroativo à data de requerimento original.