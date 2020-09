INSS tem antecipação do 13º salário todos os anos CONFIRMADA

Você sabe o que vai mudar no pagamento das parcelas do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS?

De acordo com o decreto publicado pelo Governo, o órgão vai antecipar o pagamento do 13° previdenciário, concedido anualmente a quem recebe aposentadorias, pensões por morte ou auxílios diversos. A medida começa a valer apenas a partir de 2021.

Em 2020, as parcelas foram adiantadas por conta dos efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. O novo decreto tem o objetivo de estender essa nova opção para outros anos, sem que haja a necessidade do Governo Federal anunciar o adiantamento.

13º salário em 2020

As parcelas do 13º salário do INSS já foram pagas este ano, entre o final de abril e início de junho, por conta da pandemia da Covid-19. As parcelas, conforme o calendário oficial do INSS, deveriam ser pagas no final do ano, embora fosse comum que a primeira parte fosse antecipada para o mês de agosto.

O Senado agora vai analisar a possibilidade de criar, apenas para 2020, um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, com o objetivo de beneficiar os cidadãos que já sacaram o 13º, e ainda encontram dificuldades financeiras por causa a pandemia.

Reabertura das agências

Na segunda-feira, 14 de setembro, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou o atendimento presencial das agências pelo país. A reabertura aconteceu após o funcionamento do órgão ficar parado por meses em razão da pandemia do novo coronavírus.

“A reabertura das agências se mostra indispensável para que parte da população que necessita dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia”, disse o INSS, em nota.

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco Leal, explicou que as atividades presenciais nas agências serão retomadas de forma gradual. “Nem todos os serviços estarão disponíveis”, afirmou.

Ainda, o secretário ressalta que o atendimento nas agências será realizado mediante prévio agendamento, sendo pelo aplicativo “Meu INSS” ou pelo telefone 135.

Também foi informado pelo secretário que os funcionários do INSS que fazem parte de grupos de risco ou que não têm com quem deixar os filhos continuarão trabalhando em home office. Haverá ainda protocolos a serem seguidos pelos funcionários e pelas pessoas a serem atendidas.