Instagram e Facebook caiu nessa quinta 17/09

Usuários das redes sociais, Facebook e Instagram, se depararam com uma instabilidade nesta tarde de quinta-feira, 17 de setembro.

De acordo com o site DownDetector.com, as plataformas estão recebendo um número anormal de informações de queda, ou seja, milhares de usuários estão reclamando que as duas redes sociais, uma das mais acessadas no mundo, estão fora do ar.

Como todos sabem, Facebook e Instagram pertence a mesma empresa que tem como CEO, Mark Zuckerberg. Até o momento nenhuma nota oficial foi divulgada.

JOGOS

Na noite desta quinta-feira, 17, o Flamengo enfrentará o Independente Del Valle pela Libertadores. O jogo terá transmissão exclusiva pela plataforma de vídeos Facebook Watch. Provavelmente até a hora do jogo, que será às 21h30 horário de brasília, todo esse problema deverá ter sido resolvido.