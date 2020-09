Instagram fora do ar? Rede social está instável nesta terça-feira (29)

Por volta das 17h20 desta terça-feira (29), usuários do Instagram começaram a relatar dificuldades para navegar pela rede social. De acordo com o mapa do site DownDetector, a maior parte dos problemas está concentrado na região Sudeste do Brasil, Estados Unidos e Europa.

Como já é costume, os usuários correram para o Twitter para reclamar sobre as dificuldades com a plataforma vizinha. O Instagram ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso.