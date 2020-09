Instagram Stories poderão ser vistos no Facebook

Cada vez mais interessado em integrar funcionalidades e conteúdos de suas plataformas, o Facebook iniciou um novo teste limitado para visualização de postagens entre a plataforma e o Instagram.

A partir de agora, alguns usuários poderão ver Stories de contatos do Instagram sem precisar sair do Facebook — tentando concentrar a comunidade cada vez mais na rede social principal da empresa.

Para ver os Stories, você deve ter a conta conectada entre os dois serviços e seguir o contato desejado no Instagram, o que significa que as mesmas regras de privacidade serão válidas de uma rede para outra. Isso inclui publicações para os melhores amigos e só para seguidores, por exemplo. Além disso, o responsável pelos Stories pode desmarcar a opção de fazer o compartilhamento entre as plataformas, caso queira.

Quem foi escolhido para ter os Stories compartilhados entre as redes sociais recebe esse tutorial do Facebook.Fonte: The Verge

Como explicou um porta-voz do Facebook ao jornalista Matt Navarra, esse é um teste limitado e pode ou não ser implementado em definitivo após respostas da comunidade. O processo inverso também já foi testado anteriormente, com alguns usuários publicando postagens do Facebook na plataforma de fotos e vídeos.