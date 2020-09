Instagram substitui botão ‘Explorar’ por nova aba do Reels

Desde agosto, o Instagram vem testando substituir o botão de ‘Explorar’ (busca) no aplicativo por uma página do Reels, concorrente direto do . TikTokDisponível em mercado global, o Reels vem ganhando popularidade e é cada vez mais divulgado pela empresa. Agora, essa decisão parece ter sido oficial e dá mais destaque à área de vídeos curtos da rede social.

A mudança é bem simples: o botão de busca/Explorar, que ficava no menu na parte inferior da tela, agora vai para a parte de cima, ao lado do botão para acessar as mensagens diretas (DM). No lugar dele, há um novo ícone para acessar os Reels. Na teoria, o único problema será a confusão na memória dos usuários.

Mudança de layout em botões do Instagram.Fonte: Wellington Arruda/TecMundo

O processo é semelhante ao teste feito pelo Instagram no passado para dar mais destaque ao IGTV. Na época, a rede social adicionou um botão para acessar mais facilmente a página de vídeos mais longos – o que foi desfeito, posteriormente.

Aproveitando o momento

A mudança foi confirmada pelo CEO do Instagram, Adam Mosseri. De fato, o botão do Reels substitui a guia Explorar e a propagação já é possível ser sentida na Índia. Nem todos usuários, entretanto, têm experienciado a mudança.

Vale lembrar que, aqui no Brasil, pelo menos desde agosto usuários já têm o novo botão do Reels no menu inferior. A mudança será feita tanto para usuários do Android quanto do iOS. Segundo Mosseri, a empresa planeja integrar mais ferramentas ao aplicativo no futuro, mas ele não deu detalhes.

A mudança no Instagram vem em um momento em que o principal rival (e potencial motivador) do Reels, o TikTok, enfrenta pressão do governo dos Estados Unidos e pode ser banido do país.