Inter bate Ceará com gols do artilheiro Galhardo e segue líder isolado

O Internacional recebeu o Ceará pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e somou mais três pontos ao vencer por 2 a 0. Os dois gols foram feitos por Thiago Galhardo, artilheiro da competição.

Nos primeiros segundos de jogo, os atletas ficaram parados e cruzaram os braços. Tal protesto está acontecendo ao redor do Brasil para chamar atenção à invasão de torcedores ao treino do Figueirense no último sábado, quando jogadores foram agredidos.

Com a bola rolando, o Inter levou dois sustos no começo, um em grande chance do Ceará e outro em lesão de Peglow. Entretanto, o time de Coudet logo se reergueu e mostrou com muita soberania em campo por que é o líder do Brasileirão em mais uma noite iluminada do grande nome do campeonato até agora.

Internacional 2 x 0 Ceará

GOL: Thiago Galhardo (2)

Thiago Galhardo comemora gol contra o Ceará Gazeta Press

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Peglow (Sarrafiore) (Abel Hernández) e Nonato (Patrick); Boschilia (Rodrigo Moledo) e Thiago Galhardo (D’Alessandro)

Técnico: Eduardo Coudet

CEARÁ: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Gabriel Lacerda e Alyson; Charles, William Oliveira (Lima), Fernando Sobral (Ricardinho), Vinícius (Rick) e Mateus Gonçalves (Felipe Baxola); Cléber (Rafael Sóbis)

Técnico: Guto Ferreira

Craque do Brasileirão no mês de agosto, Galhardo segue como artilheiro do campeonato, agora com 8 gols

Essa é a 6ª partida seguida em que Galhardo balança as redes

Após dois empates, contra Palmeiras e Bahia, o Inter voltou a vencer

Já o Ceará viu sua sequência de quatro vitórias chegar ao fim

Começo sofrido para o Colorado

Aos 9 minutos de jogo, a defesa do Inter falhou e a bola ficou com Charles, que serviu Mateus Gonçalves. O meia driblou e passou para Vinícius, que em seguida achou Cléber. Após a troca de passes na grande área, o atacante bateu e venceu Lomba, mas parou em Cuesta, que tirou em cima da linha.

No minuto seguinte, Peglow caiu sentindo muita dor no gramado e foi substituído por Sarrafiore.

Esse é o líder

Após 30 minutos sem criar muito, o Inter mostrou por que é o líder do Brasileirão. Com 32, Galhardo assustou com cabeçada, mas foi para fora.

Pouco depois, Prass salvou o Ceará com duas defesas seguidas. Primeiro, Sarrafiore bateu da meia-lua e viu seu chute ser espalmado. Na sequência, o goleiro se agigantou e segurou o rebote de Nonato.

Aos 43, logo antes do intervalo, veio a inevitável lei do ex. Edenílson cruzou rasteiro e Thiago Galhardo finalizou de primeira no meio da marcação, abrindo o placar.

Garantindo os três pontos

No segundo tempo, o Inter veio para fechar a conta. Apesar de não criar tanto, foi soberano do começo ao fim.

Sua primeira grande chance veio com Edenílson, que bateu forte à queima-roupa logo aos 8 minutos e parou em Prass. No rebote, Alyson afastou o perigo.

A segunda oportunidade foi fatal. Com 30, Thiago Galhardo melhorou ainda mais seus números e fez seu oitavo gol nos últimos seis jogos. Gabriel Lacerda se complicou na saída de jogo e perdeu a bola para Boschilia, que serviu o artilheiro. O camisa 17 driblou Prass com muita calma e fechou o placar.

Classificação

– Internacional: 1º colocado, com 20 pontos em 9 jogos

– Ceará: 12º colocado, com 10 pontos em 9 jogos

Próximos jogos

No final de semana, os dois times entram em campo pelo Brasileirão:

Domingo, 13/09, 18h*, Goiás x Inter

Domingo, 13/09, 18h*, Ceará x Flamengo

*horário de Brasília