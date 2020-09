Inter de Milão paga pouco mais de R$ 6 milhões ao Barcelona e fecha contratação de Vidal, diz jornalista

Antonio Conte ganhará nas próximas horas um novo reforço para a Inter de Milão. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube acertou a contratação de Arturo Vidal, volante fora dos planos de Ronald Koeman no Barcelona.

