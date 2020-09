Inter domina, e goleiro do Santos entra na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata após nove rodadas

Com mais uma grande atuação do artilheiro Thiago Galhardo, o Internacional bateu o Ceará por 2 a 0, se isolou na liderança do Brasileirão após essa 9ª rodada e se tornou o time com mais representantes no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet.

Além de Galhardo, que é o Bola de Ouro do campeonato até aqui, o time colorado tem mais cinco jogadores: os laterais Saravia (direito) e Moisés (esquerdo), os volantes Rodrigo Lindoso e Edenílson e o meia Patrick. Além deles, o técnico Eduardo Coudet também entrou para o time ideal do Brasileirão no lugar de Jorge Sampaoli.

Ao final dessa 9ª rodada, a seleção do Bola de Prata contou com outras novidades, além das entradas de Moisés (no lugar de Guilherme Arana) e Edenílson (na vaga de Dodi). No gol, o santista João Paulo, após boa exibição na vitória sobre o Atlético-MG, assumiu a liderança, desbancando Rafael, do Galo, que foi expulso no jogo da Vila.

Já no meio-campo, o uruguaio Arrascaeta, vencedor do Bola de Prata em 2019, entrou no time de 2020 pela primeira vez, ganhando a vaga de Vinícius, do Ceará.

A seleção do Bola de Prata após a 9ª rodada ficou assim: João Paulo (Santos), Saravia (Internacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leandro Castán (Vasco) e Moisés (Internacional); Edenílson (Internacional), Rodrigo Lindoso (Internacional), Arrascaeta (Flamengo) e Patrick (Internacional); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnico: Eduardo Coudet (Internacional)

Ivan Storti/Santos FC

Éverton Ribeiro entra na seleção da rodada do Bola de Prata pela terceira vez seguida

Um dos destaques da vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense, o meia Éverton Ribeiro entrou para a seleção da 9ª rodada do Bola de Prata. Pela terceira rodada seguida o jogador do rubro-negro aparece entre os melhores (e já é o 5º no geral).

Nessa 9ª rodada, Marinho, pela segunda vez este ano, foi o melhor jogador – já havia sido na 4ª rodada. O santista marcou dois gols, sofreu um pênalti e foi o jogador da rodada que mais sofreu faltas (6).

Já Thiago Galhardo, o melhor jogador do campeonato, surge pela 4ª vez entre os melhores de uma rodada individual. Nessa 9ª rodada, Gustavo Gómez (Palmeiras), que já estava na seleção do campeonato, aparece entre os melhores de uma rodada pela primeira vez este ano. Filipe Luís também é outra novidade entre os melhores de uma rodada.

A seleção da 9ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Vanderlei (Grêmio), Madson (Santos), Paulão (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Filipe Luís (Flamengo); Thiago Maia (Flamengo), Edenílson (Internacional), Éverton Ribeiro (Flamengo) e Boschilia (Internacional); Marinho (Santos) e Thiago Galhardo (Internacional). Técnicos: Cuca (Santos) e Domènec Torrent (Flamengo).

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

Goleiro Clube Jogos Pontos João Paulo Santos 7 5,31 Gatito Fernández Botafogo 7 5,14 Tiago Volpi São Paulo 9 5,14 Fernando Miguel Vasco 8 5,13 Vanderlei Grêmio 6 5,10

Lateral-direito Clube Jogos Pontos Saravia Internacional 7 5,52 Guga Atlético-MG 6 5,22 Calegari Fluminense 5 5,14 Mayke Palmeiras 5 5,06 Patric Sport 9 4,96

Zagueiro Clube Jogos Pontos Leandro Castán Vasco 5 5,78 Gustavo Gómez Palmeiras 7 5,59 Ricardo Graça Vasco 5 5,58 Diego Costa São Paulo 6 5,45 Luccas Claro Fluminense 8 5,42

Lateral-esquerdo Clube Jogos Pontos Moisés Internacional 8 5,32 Guilherme Arana Atlético-MG 8 5,24 Filipe Luís Flamengo 8 5,23 Felipe Jonatan Santos 9 5,01 Juninho Capixaba Bahia 5 5,01

Volante Clube Jogos Pontos Edenílson Internacional 8 5,35 Rodrigo Lindoso Internacional 6 5,34 Dodi Fluminense 9 5,19 Patrick de Paula Palmeiras 8 5,14 Gerson Flamengo 7 5,07

Meia Clube Jogos Pontos Patrick Internacional 9 5,41 Arrascaeta Flamengo 8 5,36 Daniel Alves São Paulo 5 5,33 Benítez Vasco 7 5,28 Éverton Ribeiro Flamengo 9 5,23

Atacante Clube Jogos Pontos Thiago Galhardo Internacional 9 6,06 Marinho Santos 9 5,71 Luciano São Paulo 8 5,46 Gabigol Flamengo 8 5,30 Cano Vasco 8 5,30

Técnico Clube Jogos Pontos Eduardo Coudet Internacional 9 6,44 Jorge Sampaoli Atlético-MG 8 6,38 Maurício Barbieri RB Bragantino 2 6,25 Ramon Menezes Vasco 8 6,13 Odair Hellmann Fluminense 9 6,11

Bola de Ouro Clube Jogos Posição Pontos Thiago Galhardo Internacional 9 ATA 6,06 Leandro Castán Vasco 5 ZAG 5,78 Marinho Santos 9 ATA 5,71 Gustavo Gómez Palmeiras 7 ZAG 5,59 Ricardo Graça Vasco 5 ZAG 5,58