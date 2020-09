Inter é superado pelo Fortaleza, perde segunda seguida no campeonato e deixa liderança em xeque

O Internacional visitou o Fortaleza pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 1 a 0. Essa é o segundo revés seguido do Colorado, que pode perder a liderança da competição. O único gol do jogo foi marcado por Felipe.

Com esse resultado, Palmeiras, Flamengo, Vasco, São Paulo e Atlético-MG têm condições de assumirem a 1ª posição da tabela.

De olho no GreNal pela Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira, a equipe gaúcha entrou em campo no Castelão com um time misto. Grande nome do time e artilheiro da competição, Thiago Galhardo sequer viajou com o resto do elenco.

Após um primeiro tempo sem brilho, no qual o Inter criou mais apesar de não levar perigo, a segunda etapa começou com muita emoção.

Logo nos primeiros minutos, o VAR chamou o árbitro para analisar um possível pênalti de Paulão em Musto. No lance, a bola foi cruzada na área e passou por todo mundo. O zagueiro do Leão tentou desviar com um carrinho, não conseguiu e tocou no adversário. Após revisão, nada marcado.

Pouco tempo depois, D’Alessandro achou Leandro Fernández na grande área, mas o chute foi para fora. E a resposta do Fortaleza foi perfeita.

Felipe comemora gol do Fortaleza contra o Inter @FortalezaEC

Aos 20, Moledo cortou cobrança de lateral dos mandantes, e a bola ficou com Nonato, que se atrapalhou. Depois disso, Felipe tomou a posse e soltou a bomba. Um belo gol.

Nos últimos minutos, o Leão ainda fez o segundo. Após batida de falta, a bola passou pela área e Carlinhos tocou para Tiago Orobó. O atacante balançou as redes, mas foi marcado impedimento.

Fortaleza x Internacional

GOL: Felipe

FORTALEZA: Felipe Alves; Marlon, Quintero (Jackson), Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe e David (Fragapane); Romarinho (Tiago Orobó), Wellington Paulista (Ronald) e Osvaldo (Yuri César)

Técnico: Rogério Ceni

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Moisés; Musto, Patrick (Nonato) (Lindoso), Edenílson e Johnny (D’Alessandro); Leandro Fernández (Boschilia) e Léo Ferreira (Abel Hernández)

Técnico: Eduardo Coudet

Essa foi a 2ª derrota seguida no Inter no Brasileirão; ao todo, o time tem 3

O Fortaleza sai de sua sequência contra os gigantes gaúchos com 4 pontos: empate contra o Grêmio e vitória contra o Inter

Felipe fez seu primeiro gol em dois anos

Classificação

Inter – 1º colocado, com 20 pontos em 11 jogos

Fortaleza – 8º colocado, com 15 pontos em 11 jogos

Próximos jogos

No meio de semana, o Colorado tem clássico pela Libertadores:

Quarta-feira, 23/09, 21h30*, Internacional x Grêmio

As duas equipes jogam no próximo no final de semana pelo Brasileirão.

Sábado, 26/09, 19h*, Internacional x São Paulo

Domingo, 27/09, 20h30*, Santos x Fortaleza

*horário de Brasília