Intercity Hotels atualiza quadro com novas vagas de EMPREGO

A Intercity Hotels, empresa inovadora e transparente no segmento de hotelaria urbana no país, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

GARGOS LOCALIDADES Recepcionista Florianópolis / SC Recepcionista Maceió / AL Recepcionista Bauru / SP Assistente de DP Pindamonhangaba / SP Recepcionista Vinhedo / SP Camareira Bauru / SP Assistente Administrativo Financeiro Ribeirão Preto / SP Recepcionista Vinhedo / SP Coordenador Administrativo Financeiro Itupeva / SP Camareira Bauru / SP Recepcionista Ribeirão Preto / SP Recepcionista São Paulo / SP Analista de RM São Paulo / SP Recepcionista Itupeva / SP

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Intercity Hotels. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.