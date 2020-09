Interessados no auxílio emergencial da cultura têm até o dia 20 de outubro para efetuar cadastro

O novo prazo foi concedido devido a problemas técnicos da plataforma

Os profissionais interessados em receber o auxílio emergencial da cultura, tem agora até o dia 20 de outubro para se inscrever no Cadastro Único da Cultura Alagoana, o Cuca. O novo prazo foi concedido devido a problemas técnicos da plataforma. Vale ressaltar, que o Cuca tem o cadastro permanente e esse novo período de inscrição é apenas para os profissionais que buscam receber o auxílio da Lei Aldir Blanc.

Após a data, se encerram as inscrições para os interessados na Renda Básica e os cadastros serão enviados ao agente financeiro, Banco do Brasil, para que sejam feitas as análises e o início dos pagamentos das parcelas. Desde a data do seu lançamento o Cuca recebeu 5358 cadastros para pessoa física, e 880 cadastros para pessoa jurídica.

Como forma de facilitar ainda mais o procedimento, está disponível no site da Secult uma cartilha com as principais dúvidas sobre o acesso e cadastro no Cuca e modelos de currículo e portfólio para aqueles que setem dificuldade de organizar o material de trabalho. Essas e outras informações estão disponíveis no link http://www.cultura.al.gov.br/ lei-de-emergencia-cultural- aldir-blanc.

Para efetuar o cadastro acesse o site http://cuca.al.gov.br/

Lei Aldir Blanc



A Lei Aldir Blanc – regulamentada no dia 18 de agosto – foi uma das medidas emergenciais que o Governo Federal encontrou para minorar os efeitos da pandemia no país, disponibilizando auxílio financeiro aos artistas informais do Brasil, durante o período da pandemia do coronavírus. Alagoas deve receber um valor estimado em mais de R$ 57 milhões, sendo R$ 31,5 milhões para o Estado e o restante direto na conta dos municípios.

Alagoas já enviou o plano de trabalho para o recebimento dos recursos da Lei Aldir Blanc e a previsão é que o estado seja contemplado ainda no primeiro lote. Neste uma parte para o fomento, através de editais, e uma parte para a renda básica.

Créditos: Divulgação

Texto de Júlya Rocha