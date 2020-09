Interesse alviverde, jogo duro tricolor, Renato Gaúcho ‘sem palavras’

No último domingo, Grêmio e Palmeiras se enfrentaram em Porto Alegre e empataram por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Bem relacionados fora dos campos, os dois times conversam sobre uma possível transferência do meia Jean Pyerre para o Palestra Itália.

Segundo apurou a ESPN, o Verdão tem bastante interesse no jogador de 22 anos, que é formado na base tricolor e subiu para o profissional em 2018, fazendo sua melhor temporada no ano passado, com 6 gols em 39 partidas.

O time alviverde fez uma manifestação formal de interesse ao Imortal por Jean Pyerre. A princípio, o clube gaúcho não demonstrou grande vontade de ceder, mas topou abrir conversas.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o Grêmio sinalizou com a possibilidade de compor um negócio envolvendo um valor em dinheiro e mais alguns atletas palestrinos para fechar a transferência.

Todavia, os jogadores citados pela equipe de Porto Alegre estão nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo e não são considerados transferíveis, o que fez com que o Palmeiras recuasse e as convesas esfriassem, já que, na visão de pessoas ouvidas, tratava-se de um “pedido inimaginável”.

Jean Pyerre durante jogo entre Grêmio e Palmeiras, pela Libertadores 2019 Getty Images

No momento, as tratativas ficaram mornas, mas não morreram de vez, já que Jean Pyerre segue na pauta palestrina.

A negociação, porém, é vista como quase impossível, caso o Imortal siga com a pedida atual que foi feita nesta primeira conversa com o Verdão.

Questionado sobre o tema em sua coletiva do último domingo, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, preferiu adotador o silêncio.

“Tem coisas que eu vou falar para você que é melhor que fiquem entre quatro paredes. No momento, eu tenho muito mais coisas para me preocupar do que tratar de uma possível transferência do Jean (Pyerre)”, afirmou.

“Isso é problema do presidente, da diretoria do clube. No momento, minha preocupação são os jogadores no departamento médico”, seguiu.

“Então, com todo respeito à sua pergunta, mas minha resposta é totalmente sem palavras”, completou.

Vale lembrar que, nos últimos dias, o Palmeiras fechou a venda do lateral-esquerdo Diogo Barbosa para o Grêmio, por cerca de R$ 10 milhões.

O atleta inclusive esteve em campo no último domingo, na Arena.