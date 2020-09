Interiorização da Brisanet é um caso de sucesso

A Brisanet, empresa de telecomunicações do interior do nordeste, é um grande caso de sucesso que vem aumentando, exponencialmente, sua área de cobertura desde a implantação da fibra óptica, em 2012. A operadora nasceu em Pereiro, Ceará, 1998, quando ocorreram os primeiros testes.

A empresa foi idealizada por José Roberto Nogueira que, desde o princípio, queria prover internet via rádio de qualidade para o semi-árido cearense por um preço acessível. De acordo com o site oficial da operadora, Nogueira tinha como objetivo principal interiorizar a internet no nordeste brasileiro.

Depois de 22 anos de história, o que a Brisanet tem feito no interior do Brasil tem servido de destaque entre as médias operadoras de internet banda larga do país. Sem ter como brigar entre as grandes, como Vivo, NET e TIM, a Brisanet continua apostando em qualidade de conexão e em expandir a sua área de cobertura.

Em 2010, foi a pioneira em trazer planos de internet fibra diretamente para as residências, segundo Nogueira. De acordo com a linha cronológica da empresa, a cidade de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, foi a primeira cidade brasileira a receber esse tipo de conectividade.

A busca por inovação e tecnologia não parou por aí e, atualmente, a operadora trabalha com o a tecnologia da fibra óptica em 90 das 200 cidades interioranas que recebem o sinal, marcando presença nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Neste último, a capital, a Brisanet João Pessoa abriu suas vendas em 2019. Em 2020, mesmo com todas as dificuldades devido a pandemia do novo coronavírus, a Brisanet conseguiu expandir o número de capitais atendidas. Até o momento, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, já está completamente incluída no hall de cidades cobertas pela empresa que espera que, até o mês de novembro, tenha concluído a expansão da rede para Fortaleza, CE.

A Brisanet é a líder absoluta em satisfação geral dos estados do Nordeste, por três anos consecutivos, segundo os dados da Pesquisa de Satisfação e Qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A pesquisa leva em consideração o funcionamento, o atendimento ao cliente, a rapidez na resolução de problemas e as ofertas de contratação para novos clientes. No ranking, a Brisanet internet obteve 7.96 de média na nota atribuída pelos usuários.

Ao todo, a Brisanet já contabiliza 220 mil assinantes nos 4 estados do Nordeste em que está presente e leva aos seus usuários internet de qualidade com conexão e velocidade comparáveis a média de velocidade de países como Coréia do Sul e Estados Unidos, que estão entre as Top 20 melhores internet do mundo, segundo a Revista Forbes.