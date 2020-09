Internada com pneumonia, Vanusa apresenta melhora do quadro anêmico · .

Vanusa, 72 anos, apresentou melhora do quadro anêmico detectado durante sua internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP). De acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (15), a cantora respira sem a necessidade de oxigênio suplementar e está estável.

A veterana está internada desde o dia 5 de setembro na unidade, após diagnóstico de pneumonia. No sábado (12), ela apresentou piora e foi transferida para a UTI do centro hospitalar.

Vanusa sofre de Alzheimer, perdeu a capacidade de raciocínio e não reconhece mais as pessoas. Ao longo da última semana, os filhos dela, Aretha Marcos e Rafael Vanucci, lamentaram o estado debilitado da mãe nas redes sociais. O cantor declarou ser difícil ver a mãe “definhar”, pois está com 40kg.

Nesta internação, os médicos Caio Genovez Medina e Fernanda Fregolente Limoni atestam que a artista está acordada e estável clinicamente. Leia o boletim na íntegra:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores se mantém internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição, mantendo o tratamento para pneumonia apresentando melhora do quadro anêmico. A paciente encontra-se acordada e estável clinicamente, respirando em ar ambiente, sem necessidade de oxigênio suplementar.”

