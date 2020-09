Internada com pneumonia, Vanusa apresenta quadro de anemia e segue na UTI · .

Vanusa, 72 anos, apresentou quadro de anemia durante internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP). De acordo com boletim médico divulgado nesta segunda-feira (14), a cantora está acordada e clinicamente estável.

A veterana está internada desde o dia 5 de setembro na unidade, após diagnóstico do problema respiratório. No sábado (12), a mãe de Rafael Vanucci apresentou piora em seu estado de saúde e foi transferida para a UTI do centro médico.

Vanusa sofre de Alzheimer, perdeu a capacidade de raciocínio e não reconhece mais as pessoas. Ao longo da última semana, os filhos dela, Aretha Marcos e Vanucci, fizeram posts nas redes sociais falando sobre o estado debilitado em que ela se encontra.

Confira a íntegra do novo boletim de Vanusa assinado pelos médicos Eduardo M. Roman, coordenador médico, e Caio Genovez Medina, gerente médico:

“O Completo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores encontra-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição, mantendo o tratamento para pneumonia. A paciente apresentou quadro de anemia em investigação, encontrando-se acordada e estável clinicamente.”

