Internada na UTI, Vanusa apresenta melhora em tratamento contra pneumonia · .

Vanusa apresentou melhora no tratamento contra pneumonia no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral de São Paulo. A cantora de 72 anos está sendo medicada com antibióticos e respira sem a ajuda de suporte de oxigênio. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta (16), a veterana está acordada na UTI.

A intérprete de Manhãs de Setembro foi internada no dia 5 de setembro no hospital público. No sábado (12), a mãe de Rafael Vanucci apresentou piora e foi transferida para a UTI, onde apresentou também quadro de anemia, que foi devidamente tratado.

Vanusa sofre de Alzheimer e não reconhece mais as pessoas. Em recente entrevista para o A Tarde É Sua, da RedeTV!, o filho da artista lamentou o estado debilitado da mãe, que está com 40 kg e sem parte dos dentes. “Ver sua mãe definhar não é fácil”, desabafou.

Confira a íntegra do novo boletim médico da cantora assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina:

“O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores mantém-se internada em Unidade de Terapia Intensiva desta instituição, mantendo o tratamento com antibióticos para pneumonia e apresentando melhora dos resultados de exames laboratoriais. A paciente encontra-se acordada respirando ar ambiente, sem necessidade de suporte de oxigênio.”

