Internet dos satélites Starlink já supera 100 Mbps de velocidade

A conexão de internet baseada nos satélites Starlink, da SpaceX, já está conseguindo oferecer velocidades de download superiores a 100 Mbps, além de baixa latência. É o que indicam os resultados dos testes mais recentes realizados pela empresa, divulgados nesta quinta-feira (3).

Segundo a engenheira sênior da SpaceX Kate Tice, os dados da medição foram considerados bons pela companhia, podendo fornecer largura de banda suficiente para a realização de tarefas como a transmissão simultânea de vários filmes com qualidade HD e jogar online.

Esses resultados ainda estão distantes da velocidade prometida quando o serviço foi apresentado, de disponibilizar taxas de download de pelo menos 1 Gbps e latência abaixo de 20 milissegundos. No entanto, são melhores que os dos primeiros testes revelados recentemente, que mostravam velocidades variando entre 11 Mpbs e 60 Mpbs.

A SpaceX quer oferecer conexão por satélite com taxa acima de 1 Gbps, futuramente.Fonte: Pixabay

No momento, o serviço está sendo utilizado apenas por funcionários da startup, em um teste beta privado. Até o final do ano, terá início o teste beta público da internet Starlink, aberto a moradores de algumas regiões dos Estados Unidos e do Canadá, cadastrados previamente.

Aumentando a velocidade da conexão

Outro detalhe divulgado por Tice foi sobre os testes feitos pelos engenheiros da rede Starlink com dois satélites em órbita, equipados com link intersatélites, chamados pela empresa de “lasers espaciais”.

De acordo com ela, essa tecnologia possibilitou a transferência de centenas de gigabytes de dados. Assim que estiver totalmente implantado, o recurso fará com que a rede da companhia seja uma das mais rápidas do mundo na transferência de informações.

Algo que também contribuirá para melhorar a velocidade da conexão é o aumento da constelação de satélites Starlink. O plano da SpaceX é lançar em torno de 12 mil satélites nos próximos cinco anos, levando a internet para os lugares mais remotos do planeta, como as regiões rurais.