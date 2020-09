Internet ficou 8,51% mais cara no Brasil em agosto, indica IBGE

O acesso à banda larga no Brasil ficou 8,51% mais caro neste mês de agosto, aponta pesquisa do IBGE. Em geral, itens de comunicações tiveram alta de 0,67% no mês, elevando em 0,05 ponto percentual (p.p.) o avanço do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) de 0,24%.

A conexão à internet, seja por banda larga ou por redes móveis, cumpre um importante papel durante a pandemia. Enquanto autoridades de saúde recomendam o distanciamento social e atividades não essenciais ainda estão sujeitas às instáveis bandeiras e medidas de flexibilização, a internet se tornou essencial para o e-commerce, transmissões ao vivo e delivery.

Em alta no mês de agosto, o aumento percentual do custo da banda larga brasileira contribuiu com 0,05 ponto percentual para o avanço do IPCA. Este é o maior resultado registrado para o mês de agosto desde 2016, quando o índice alcançou 0,44%.

VisualHunt

O IPCA é um dos principais indicativos da inflação do país, sendo um dado estabelecido mensalmente pelo IBGE. O índice serve como um termômetro para avaliar a perdas no poder de compra do cidadão brasileiro. Essa informação é calculada desde 1979 e é utilizado pelo Banco Central para monitorar a inflação.

A movimentação em agosto

Enquanto itens de comunicações batem alta, outros grupos que integram o IPCA registraram deflação no mês que passou. Educação, Vestuário e Despesas Pessoais recuaram em -3,47%; -0,78% e -0,01%, respectivamente.

Por outro lado, os demais setores registraram aumentos significativos. Além das Comunicações, a alta também foi registrada em Transportes (0,82%); Alimentação e Bebidas (0,78%), Habitação (0,36%), Artigos de residência (0,56%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,50%).