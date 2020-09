Into the Breach está gratuito na Epic Games até dia 10

A Epic Games Store acaba de disponibilizar Into the Breach de forma gratuita para os jogadores de PC. O título é do gênero de estratégia com combate em turnos, onde o jogador controla várias unidades mecânicas para eliminar alienígenas, além de ter elementos de roguelike — como recomeçar do início após ser derrotado, por exemplo.

Into the Breach pode ser resgatado gratuitamente na Epic Games Store a partir desta quinta (03) até o próximo dia 10 de setembro, às 11h. Então corre lá para garantir sua cópia!

Into the Breach (Fonte: Epic Games Store / Reprodução)

A Epic também informou que na semana que vem Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine também ficarão gratuitos no catálogo da plataforma. Fiquem ligados no Voxel para mais novidades!

Into the Breach está gratuito na Epic Games e ficará disponível até dia 10 via Voxel