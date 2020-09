iOS 14, iPadOS 14 e watchOS 7 serão liberados hoje (16)

A Apple lança hoje (16) as atualizações para as novas versões dos sistemas operacionais do iPhone, iPad e Apple Watch, que trazem uma série de melhorias para os dispositivos. Também será disponibilizado o tvOS 14, para o set-top box da marca.

iOS 14 Lançamento

No caso do iOS 14, serão atualizadas 15 versões do celular da Maçã, inclusive algumas mais antigas, como o primeiro iPhone SE, além do iPod Touch 7G, enquanto o iPadOS 14 chegará a 17 variantes do tablet da gigante de Cupertino.

Já o watchOS 7 poderá ser instalado em cinco versões do relógio inteligente, ficando de fora os modelos mais antigos. Por sua vez, o tvOS 14 vai rodar somente nos aparelhos mais recentes da Apple TV.

15 versões do iPhone serão atualizadas para o iOS 14.Fonte: Apple/Divulgação

A seguir, você confere os modelos compatíveis com as novas versões dos sistemas operacionais da Maçã, cujas atualizações estarão disponíveis a partir das 14h (horário de Brasília).

iPhones compatíveis com iOS 14

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª geração)

iPhone SE (2ª geração)

iPod Touch (7ª geração)

iPads compatíveis com iPadOS 14

iPad Pro 12,9″ (4ª geração)

iPad Pro 11″ (2ª geração)

iPad Pro 12,9″ (3ª geração)

iPad Pro 11″ (1ª geração)

iPad Pro 12,9″ (2ª geração)

iPad Pro 12,9″ (1ª geração)

iPad Pro 10,5″

iPad Pro 9,7″

iPad (8ª geração)

iPad (7ª geração)

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad mini (5ª geração)

iPad mini (4ª geração)

iPad Air (4ª geração)

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

Watches compatíveis com watchOS 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

Apple Watch SE

Modelos de Apple TV compatíveis com tvOS 14