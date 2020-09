iPhone 12: Apple confirma evento dia 15 de setembro

A Apple confirmou oficialmente a data de anúncio do iPhone 12. O evento virtual acontecerá no dia 15 de setembro às 14h (horário de Brasília).

A imagem do convite para o evento é simples e chama a audiência para juntar-se à empresa no Apple Park. O anúncio deverá acontecer no Steve Jobs Theater, inaugurado em 2017 na sede da Maçã.

O evento será transmitido ao vivo pelo site da Apple, no aplicativo da Apple TV e, provavelmente, no canal oficial do YouTube da empresa.

A expectativa é que seja apresentada a nova família do iPhone 12, Apple Watch Series 6, um novo iPad, as AirTags, além de mais detalhes sobre atualizações dos seus sistemas operacionais.