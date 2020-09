iPhone 12 pode ser lançado com novo cabo Lightning; veja foto

Há algum tempo, existem rumores de que o iPhone 12 virá com um novo cabo Lightning, e um vazamento divulgado em redes sociais sugere que isso realmente vai acontecer. Mr-white, um perfil do Twitter, compartilhou imagens que mostram um componente com design similar ao de apostas anteriores, trazendo um conector USB-C em vez de USB-A na outra ponta.

Nas fotos, pode-se notar, também, o aspecto trançado do acessório. Um dos problemas apontados é que, caso a atualização seja realmente aplicada, tornaria a novidade incompatível com adaptadores convencionais da companhia – o que derruba a tese da Apple de que a ausência do dispositivo na caixa do lançamento não impactaria negativamente o consumidor.

Como de costume, não se trata de uma informação oficial; logo, é possível que nada disso seja confirmado. De qualquer modo, a internet não para, e especificações sobre as baterias dos novos smartphones também já apareceram por aí.

De acordo com o site MySmartPrice, o iPhone 12 teria uma bateria de 2.227 mAh; o iPhone 12 Max e o iPhone 12 Pro de 2.775 mAh; e o iPhone 12 Pro Max de 3.687 mAh. Ou seja, pode ser que sejam, realmente, quatro modelos inéditos da empresa da Maçã.